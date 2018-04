França cria comissão para estudar banimento de burca

O Parlamento francês criou ontem uma comissão para analisar se proibirá o uso de burcas e niqabs - tradicionais trajes islâmicos - no país. O grupo foi formado um dia após o presidente Nicolas Sarkozy ter afirmado que as vestimentas eram "humilhantes" e transformavam as mulheres em prisioneiras. Formada por 32 deputados de diferentes partidos, a comissão estudará por seis meses o possível banimento da burca e do niqab em locais públicos. Ambos cobrem todo o corpo da mulher - com a diferença de que o niqab deixa os olhos de fora e na burca, eles são cobertos por uma tela. Críticos alertaram para o fato de que a discussão pode estigmatizar os muçulmanos que vivem na França. "Banir a burca não dará liberdade às mulheres", disse Jean-Marie Fardeau, diretor da Human Rights Watch em Paris. "A medida vai apenas marginalizá-las." Em um discurso na segunda-feira, Sarkozy disse que as burcas não eram bem-vindas no território francês: "Não podemos aceitar que mulheres sejam aprisionadas atrás de uma tela, privadas de vida social e qualquer tipo de identidade" Em 2004, o governo criou uma comissão semelhante à formada ontem, que baniu o uso de burcas em escolas públicas, assim como quipás, usado pelos judeus, e crucifixos grandes. O governo francês anunciou ontem uma reestruturação no Gabinete, com a alteração de oito ministros - entre eles o do Interior e da Justiça. É a segunda mudança desde a eleição de Sarkozy e da maioria direitista no Parlamento, em 2007.