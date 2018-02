França declara guerra à delinqüência e ao crime organizado O novo governo francês está iniciando sua gestão declarando guerra contra a criminalidade no país, hoje sua prioridade absoluta, antes mesmo dos problemas econômicos e sociais, como o desemprego. Um mês após sua investidura, o governo aprovou ontem em reunião do Conselho de Ministros, presidido por Jacques Chirac, um vasto plano de combate a delinqüência e ao crime organizado, cujo custo será da ordem de US$ 9 bilhões. Além dos 3,65 bilhões de euros já previstos no orçamento, outros 5,6 bilhões de euros suplementares se destinam à reforma do aparelho da justiça e da polícia nos próximos cinco anos. Ele prevê, entre outras coisas, a formação e contratação de 13 mil novos funcionários, metade junto à polícia civil e a outra metade junto à "gendarmerie", a polícia militar francesa. A polícia francesa deverá se tornar mais ofensiva, abandonando uma certa passividade de quem encontra-se à espera do crime para só agir depois. O programa de segurança do governo está sendo definido por algumas entidades representativas de magistrados como 100% repressivo, muito pouco educativo ou preventivo. As condições de luta contra o banditismo e o crime organizado no país poderão ser ampliadas através de novos textos que serão aprovados rapidamente pelo Parlamento. Não se trata, segundo o ministro do Interior, Nicolas Sarkozy, de um simples aumento dos meios, mas sua ambição é modificar a própria "arquitetura" institucional da segurança interna, associando também as prefeituras e suas polícias municipais a esse esforço. Dessa forma, uma parte dessa verba será utilizada para ampliar o número de vagas nas escolas de polícia, abertura de novas escolas, mais adaptadas à tecnologia moderna. Sarkozy espera os primeiros resultados significativos dessa reorganização policial em menos de um ano, mas lembrou que sua meta não é desacelerar o ritmo da delinqüência, mas sim " inverter realmente a tendência". Paralelamente será aumentado o número de vagas nos presídios franceses para resolver o problema de superpopulação carcerária. Um dos objetivos dessa reorganização das forças de segurança interna da França é a reaproximação das duas polícias, buscando uma maior integração de ambas. Esse tem sido na França, como também no Brasil, um dos principais problemas da autoridade pública para tornar mais eficaz a missão policial. Na França, a polícia civil encontra-se subordinada ao Ministério do Interior, enquanto a polícia militar pertence à alçada do Ministério da Defesa. O governo não imagina alterar essa situação, mas pretende criar condições para uma maior integração das tarefas e missões dessas duas organizações policiais. Arsenal legislativo repressivo Outros projetos de lei, já aprovados pelo Conselho de Ministros, deverão ser votados rapidamente pelo Parlamento. Eles dispõem sobre um arsenal legislativo repressivo como a expulsão sumária de prostitutas estrangeiras manipuladas por fortes redes internacionais de exploração do lenocínio, estabelecimento de multas aos clientes e criação de um fichário de todas as pessoas proibidas de portar uma arma. Isso para não falar do aumento de meios para lutar contra o tráfico de drogas. A medida mais polêmica, entretanto, é a que prevê sanções penais para crianças a partir de 10 anos de idade. Não se trata de penas de prisão, mas sim de penas alternativas e educativas. Os pais de crianças em idade escolar obrigatória serão também responsabilizados pela absenteísmo nas escolas. Um dos textos que tem provocado fortes reações é o que autoriza a detenção provisória de delinqüentes adolescentes, a partir de treze anos de idade. As sanções penais contra crianças se deve, em grande parte, a existência de verdadeiras quadrilhas organizadas em centros urbanos do país, onde as crianças são manipuladas por adultos e utilizadas como batedores de carteiras, aproveitando impunidade atual. Nessa verdadeira guerra contra a delinqüência e o crime organizado, o governo pretende criar uma reserva civil e voluntária constituída de policiais aposentados, mas que poderão ser chamados, face a "situações excepcionais ou de crise". A autoridade espera com isso aproveitar a experiência desses policiais, muitas vezes aposentados prematuramente, mas em condições de transferir sua sabedoria para as novas gerações. Dessa forma, a França contaria como uma nova categoria de reservistas se as forças de segurança internas não forem suficientes para enfrentar situações excepcionais. Nas zonas mais sensíveis, os policiais terão à sua disposição meios como câmeras de vídeo para estabelecer provas em matéria de violência urbana. Eles terão também maior acesso as escutas telefônicas, sempre sob controle judiciário, mas utilizando meios bem mais sofisticados para evitar interferências cada vez mais utilizadas pelos agentes do crime organizado. O governo pretende obrigar também os fabricantes de telefones celulares a instalar dispositivos técnicos que poderiam bloquear a utilização dos aparelhos roubados. O roubo de celulares explodiu nesses últimos três anos na França, sendo uma das razões do aumento das estatísticas da delinqüência. Na área da polícia técnica e cientifica o governo pretende aumentar o fichário nacional de impressões digitais e palmares, o que permitiria elucidar um maior número de pequenos delitos.