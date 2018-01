França despacha explosivo em avião por engano Dois policiais franceses que treinavam cães farejadores no Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle perderam um pacote de explosivos que tinham colocado na mala de um passageiro, informa a agência de notícias Efe. O dono da mala não pôde ser identificado. Segundo um porta-voz da polícia, os agentes, que estavam em um depósito de bagagens do aeroporto, colocaram o explosivo plástico - cerca de 150 gramas - em uma mala escolhida ao acaso. Um primeiro cachorro localizou a bagagem com os explosivos, mas os policiais não a pegaram. Em seguida, os policiais foram buscar um segundo animal. Quando voltaram, não encontraram a mala. É possível que um funcionário do aeroporto, desconhecendo o treinamento em curso, tenha colocado a mala novamente em uma esteira mecânica para enviá-la a seu destino: algum dos quase cem aviões que decolavam sexta-feira à tarde do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle. Todas as companhias aéreas foram alertadas para que os aeroportos do mundo não culpem o dono da mala, caso descubram o explosivo. Por enquanto, embora todos os aviões tenham chegado a seus destinos, não há informações de que o explosivo tenha sido encontrado. A mala era azul.