França deve levantar € 738 mi com Aéroports de Paris Paris, 30 (AE) - A França deve levantar 738 milhões de euros (US$ 960 milhões) por meio da venda de participação na operadora de aeroportos Aéroports de Paris ao banco Credit Agricole e à empresa de construção Vinci, informou o ministério das Finanças do país neste domingo. Com a operação, a França pretende reforçar as finanças nacionais em meio à crise na zona do euro.