França dissolve dois grupos de extrema direita O Ministério do Interior da França determinou ontem a dissolução de dois dos mais atuantes grupos de extrema direita do país, a Obra Francesa e a Juventude Nacionalista. A decisão foi tomada após acusações de racismo, xenofobia e antissemitismo, além de "propagação do ódio e da violência". A medida se baseia em uma lei de 1936 e visa a combater milícias que cultuavam a Alemanha nazista, cada vez mais visível no país.