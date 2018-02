França duvida de alegação do Irã sobre programa nuclear O ministro das Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, afirmou não acreditar na alegação do Irã segundo a qual o país é capaz de enriquecer urânio a altos níveis. Kouchner disse hoje que "os norte-americanos não acreditam, tanto quanto nós, que o Irã é atualmente capaz de enriquecer urânio a 80%". O chanceler francês advertiu, porém, que a afirmação do Irã traz mais um elemento de "periculosidade" à situação. Kouchner concedeu entrevista hoje à Rádio Europe 1.