França e Alemanha advertem os autores da repressão brutal na Síria

A França pediu hoje que as autoridades sírias renunciem ao uso da violência contra os protestos da oposição. O país europeu também denunciou uma repressão cega e brutal e advertiu que os autores destes crímes deverão responder por seus atos.

O ministro francês de Relações Exteriores, Alain Juppé, disse que somente um diálogo político integrador e reformas que respondam às aspirações legítimas do povo sírio vão preservar a estabilidade do país, como é o interesse de todos".

Juppé, em nome de seu país, condenou a violência extrema exercida pelas forças de segurança síria que provocaram a morte de muitos manifestantes pacíficos ontem. O chefe da diplomacia francesa também pediu respeito aos direitos e liberdades fundamentais e, em particular, "ao direito de manifestação pacífica e liberdade de imprensa".

O governo alemão também pediu às autoridades sírias que dialoguem com os movimentos democráticos do país e exigiu o fim imediato da repressão violenta das manifestações pacíficas. "Chegou o momento no qual o governo Sírio deve fazer concessões ao

movimento democrático e atender aos chamados da comunidade internacional", disse o ministro de Relações Exteriores, Guido

Westerwelle.

O chefe da diplomacia alemã pediu ao presidente Bachar al Asad que acabe imediatamente com a a violência contra os manifestantes pacíficos e que garanta o direito de liberdade de expresssão e de reunião. "A violência contra os manifestantes pacíficos é intolerável e o governo de Berlím a condena com contundência", diz o comunicado.

Segundo os ativistas da oposição, 112 pessoas morreram ontem na Síria, durante o protesto mais sangrento desde que começaram as manifestações contra o regime de Bachar al Asad.