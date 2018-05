França e Alemanha negam ajuda a Itália com imigrantes A Alemanha e a França adotaram hoje um discurso duro frente ao pedido de ajuda da Itália, que está recebendo milhares de imigrantes clandestinos com origem da Tunísia em direção à Europa. A França anunciou que reforçará o controle na fronteira com a Itália e advertiu que mandará de volta todos os tunisianos que forem encontrados no seu território sem os documentos requeridos e o dinheiro necessário. Já a Alemanha criticou abertamente a Itália por ter recebido os imigrantes.