França e Alemanha propõem força militar européia França, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo deram hoje o primeiro passo para a formação de uma força militar européia independente e sem vínculos com a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). A proposta é cercada por argumentos econômicos. Os quatro países dizem que a medida, proposta para entrar em vigor no próximo ano, é para ?eliminar as duplicações custosas e inúteis? para os 15 membros da União Européia em matéria de defesa. A proposta fala oficialmente em "núcleo de capacidade coletiva?, mas na prática seria uma força militar multinacional, e sem a influência direta dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha - ao contrário do que acontece com a Otan. Quem explica a função desse centro de comando multieuropeu é Jacques Chirac, o presidente da França: ?Este estado maior estratégico poderia ser utilizado quando a UE decidir não recorrer aos meios e capacidade da Otan, em caso de operações da UE sob a batuta da ONU?. A proposta sugere várias medidas concretas ?a todos os membros atuais e futuros da UE?, como a criação de uma força de reação rápida de cerca de 60 mil homens, explicou o primeiro-ministro belga, Guy Verhofstadt. O projeto de criação de uma força militar européia não é nova, mas vem em uma época em que o continente se dividiu quanto ao apoio a intervenção militar no Iraque e rompeu laços históricos que unem Estados Unidos e Europa desde a Segunda Guerra Mundial. ?Dentro da Otan não havia demasiada presença dos Estados Unidos e sim uma falta de mais Europa?, disse o chanceler alemão Gerhard Schroeder. ?A Europa está crescendo e necessita de mais coesão interna?, explicou. ?Uma UE forte contribui para uma Aliança Atlântica forte?. França e Alemanha se transformaram em pedras nos planos da política externa do governo Bush. A relação histórica entre os dois países e os Estados Unidos começou a azedar a partir da oposição dos governos Chirac e Schroeder a uma invasão militar do Iraque sem a aprovação das Nações Unidas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, em uma de suas declarações mais agressivas, disse que França e Alemanha representavam a ?velha Europa?. Já a crise na Otan começou quando França, Alemanha e Bélgica se opuseram a um pedido de Washington para que a Aliança desse proteção à Turquia em caso de um ataque iraquiano. Ambas as decisões enfureceram a Casa Branca e recentes declarações de altos funcionários dos governos Bush e Tony Blair ameaçaram França e Alemanha de ?sofrer as conseqüências? pela oposição à guerra contra o Iraque.