França e Alemanha querem plano anti-terror para a Europa Os líderes da França e Alemanha destacaram, hoje, que a Europa requer um plano conjunto contra o terrorismo, depois dos ataques de Madri. ?Toda Europa é cenário das ações terroristas?, afirmou o chanceler alemão Gerhard Schroeder. ?Portanto, juntos, como europeus, devemos enfrentar esse terrorismo.? O presidente Jacques Chirac disse que esse será o ?ponto fundamental? a ser abordado na próxima sessão do Conselho Europeu, em Bruxelas, no fim do mês. Chirac acha que a comunidade internacional deve unir-se para combater o terrorismo implacavelmente e com todo seu poderio?. Assim como Schroeder, o presidente francês destacou que deve haver ?um plano europeu contra o terrorismo. Ante a ameaça, respeitando a liberdade e o estado de direito, a Europa protegerá seus cidadãos?, assegurou. Os dois líderes, que falaram durante uma entrevista à imprensa, reúnem-se regularmente, mas a atual visita de Schroeder deveu-se aos ataques terroristas a quatro trens, em Madri, que mataram 201 pessoas. A visita também se realizou depois que os socialistas ganharam as eleições de domingo, na Espanha,