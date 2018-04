França e Alemanha retiram funcionários civis após assassinato de 2 americanos

Seguindo a decisão dos EUA e da Grã-Bretanha, França e Alemanha decidiram ontem desmobilizar seus funcionários civis que prestam assessoria ao governo do Afeganistão. A medida foi tomada após o assassinato de dois americanos no Ministério do Interior, no sábado. Autoridades de Cabul ainda procuram o suspeito, um policial afegão de 25 anos.

A queima de livros islâmicos em uma base americana, há seis dias, deu início a uma violenta onda de distúrbios. O presidente afegão, Hamid Karzai (foto), voltou a pedir ontem que os militares sejam punidos. Ryan Crocker, embaixador americano em Cabul, pediu cuidado para que a revolta contra a Otan não beneficie a Al-Qaeda.