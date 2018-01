França e Bélgica vetam presença da Otan no Iraque França e Bélgica vetaram os planos da Otan para criar uma academia de treinamento de altos oficiais iraquianos dentro do Iraque, disseram diplomatas. Os dois países, que discordaram da invasão do Iraque liderada pelos EUA, querem mais esclarecimentos sobre como será a atuação da missão. A Otan concordou com a missão, em julho, somente após uma discussão entre a França e os EUA sobre se a aliança deveria envolver-se no Iraque.