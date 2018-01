França e Grã-Bretanha buscam acordo sobre o Iraque Os chanceleres da Grã-Bretanha e França concordaram que as tropas da coalizão precisam oferecer segurança no Iraque, mas Paris voltou a exigir um papel "central" das Nações Unidas na reconstrução do país. O ministro britânico, Jack Straw, disse que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha querem que o Iraque tenha rapidamente um governo "representativo, democrático", mas advertiu: "Isso não pode ocorrer da noite para o dia". "Nessas circunstâncias, desde que forças dos Estados Unidos e do Reino Unido são a realidade em campo, em termos de oferecer segurança e estabilidade, temos de continuar lá", argumentou. "É nossa responsabilidade ficar lá até que esses outros processos sejam concluídos". O ministro do Exterior francês, Dominique de Villepin, concordou. "Trata-se de um período difícil, delicado, e certamente... forças em campo têm a responsabilidade primária nesta fase", admitiu. Mas para a resconstrução do Iraque, "é importante que seja mantida a legitimidade da comunidade internacional, e para isso as Nações Unidas precisam ter um lugar central", defendeu o chanceler. A França liderou a oposição na Europa à guerra, enfurecendo autoridades britânicas, e agora pressiona para que as Nações Unidas tenham um papel maior na construção da paz. Mas a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, apesar de falarem de um papel "vital" para o órgão mundial, não chegaram a anunciar que a ONU terá um amplo mandato. Perguntado sobre a diferença entre um papel "central" e um "vital" da ONU, Straw respondeu: "Acho que é mais ou menos a mesma coisa". "Estamos, acredito, de acordo que as Nações Unidas têm seu pleno lugar nesse processo", disse de Villepin. Nenhum dos dois ministros, que falaram aos repórteres após um encontro pela manhã em Paris, deu detalhes sobre como a ONU poderia estar envolvida. Mas numa declaração publicada hoje no jornal Le Figaro, Straw afirmou que a Grã-Bretanha quer que a ONU supervisione a ajuda internacional no Iraque. Ele também expressou esperança de que o órgão "desempenhe um grande papel" na organização de uma conferência pós-guerra de representantes iraquianos e disse que Londres irá buscar o endosso do Conselho de Segurança da ONU para "uma administração pós-conflito" no Iraque. O encontro entre Straw e de Villepin deu-se após um período de intensa tensão e mesmo de hostilidade aberta nas relações franco-britânicas causadas por disputas sobre o conflito iraquiano, políticas da União Européia, e outras questões. Mas os dois ministros tentaram dar a impressão de que os laços entre suas nações permanecem sólidos. "A vida seria monótona se amigos sempre concordassem", sugeriu Straw. "Essa é uma relação madura". "O que nos une é mais forte do que o que nos divide", afirmou de Villepin. Veja o especial :