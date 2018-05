França e Grã-Bretanha criticam falta de ações da Otan na Líbia

CORRESPONDENTE / PARIS

Depois de ser alvo de críticas dos rebeldes, as operações militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia foram ontem alvo de ataques dos governos da França e da Grã-Bretanha, dois de seus membros e líderes da coalizão.

Segundo o chanceler francês, Alain Juppé, o papel da aliança atlântica "não é suficiente" no combate às forças pró-Muamar Kadafi. Londres e Paris pedem uma intervenção mais forte em Misrata e uma ajuda humanitária mais eficiente à população.

Em entrevista à rádio France Info, Juppé foi o mais duro ao avaliar que a Otan não desempenha seu papel "de forma suficiente", especialmente contra "as armas pesadas que bombardeiam a cidade de Misrata". "A Otan quis tomar a direção militar das operações, e nós aceitamos. Ele deve desempenhar seu papel agora, ou seja, evitar que Kadafi use suas armas pesadas para bombardear a população."

O chanceler britânico, William Hague, pediu força nos ataques e garantiu que a Grã-Bretanha vai oferecer meios militares para tal. "Devemos manter a intensidade de nossos esforços na Otan. É por isso que fornecemos mais aeronaves para ataque a alvos no solo que ameacem a população civil da Líbia", afirmou.

Os rebeldes do Conselho Nacional de Transição também reclamaram ontem, pedindo o fornecimento de armas. "A comunidade internacional deve continuar a nos auxiliar, não só com aviões, mas também com equipamentos e armamento", disse Mustafa Abdeljalil. "Não queremos que façam a guerra no nosso lugar, nem que soldados estrangeiros venham conter o inimigo."

A oposição denunciou ontem que mais de 10 mil pessoas morreram no país desde o início do conflito. Segundo a ONU, subiu a 500 mil o número de refugiados por causa da crise. COM AFP e AP