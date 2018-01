França e Japão disputam sede de gigantesco reator nuclear A União Européia escolheu ontem Caradache, França, para competir com o Japão na disputa pela sede do gigantesco reator de fusão nuclear Iter. No dia 4, os participantes do projeto - EUA, Canadá, Rússia, China e Coréia do Sul, UE e Japão - definirão a sede do projeto.