França e Reino Unido culpam Síria por fracasso em negociação de paz A França e o Reino Unido acusaram o regime sírio pelo fracasso nas negociações para encerrar a guerra sangrenta na Síria. O número de pessoas mortas no conflito que já chega a três anos alcançou 140 mil, incluindo aproximadamente 50 mil civis, de acordo com informações do Observatório para Direitos Humanos da Síria.