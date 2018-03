França e Reino Unido defendem sanções contra Mianmar

Os ministros de Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, e do Reino Unido, David Miliband, defenderam em artigo publicado nesta segunda-feira, 15, a adoção conjunta de sanções contra Mianmar (antiga Birmânia) para forçar a evolução do país em direção à democracia. Kouchner e Miliband assinara, conjuntamente o texto no International Herald Tribune. Os ministros se reúnem com outros líderes da chancelaria de outros países da União Européia nesta segunda em Bruxelas para, entre outros assuntos, estudar o caso de Mianmar e fixar sanções. No artigo, os dois ministros defendem uma pressão internacional sobre o regime militar birmanês de modo que sejam seus integrantes os penalizados, e não a população. "Precisamos levar em conta um pacote de medidas dirigidas à população birmanesa e que permita ao regime mostrar a vontade de reconciliação", afirmam. "Enquanto isso, manteremos a ajuda humanitária à população para aliviar seu sofrimento", dizem Miliband e Kouchner. A UE já aplica sanções à junta birmanesa desde 1996 e, renovadas anualmente, elas representam o veto aos vistos e o congelamento de capitais na Europa de 386 autoridades governamentais, policiais e empresariais do país.