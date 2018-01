França e Reino Unido oferecem ajuda à Indonésia A França ofereceu neste sábado ajuda humanitária à Indonésia, após o terremoto que sacudiu a ilha de Java e provocou a morte de quase 2 mil pessoas, segundo os últimos números provisórios fornecidos por Jacarta. Após expressar as condolências da França às famílias das vítimas assim como às autoridades indonésias, um porta-voz do Ministério de Exteriores francês anunciou a "disponibilidade (do país) para enviar ajuda humanitária e pessoal médico". Por enquanto, a Indonésia não pediu ajuda à comunidade internacional, acrescentou o porta-voz francês em comunicado. Ele disse que, até o momento e segundo as informações em poder de Paris, não há franceses entre as vítimas mortais do tremor e apenas um residente francês na Indonésia ficou "levemente ferido". Reino Unido oferece ajuda econômica e de resgate O Governo do Reino Unido ofereceu hoje às autoridades indonésias ajuda econômica e de resgate para superar o terremoto de 6,2 graus na escala Richter que abalou a ilha de Java. O ministro de Cooperação e Desenvolvimento, Hilary Benn, explicou que, embora ainda não tenha recebido pedido de ajuda, as equipes britânicas de busca e resgate estão prontas para colaborar. O Reino Unido também está disposto a fornecer auxílio financeiro por meio das Nações Unidas, disse o ministro. Diplomatas da embaixada britânica na Indonésia foram para Yogyakarta analisar a situação no local. Acredita-se que haja britânicos entre as vítimas da catástrofe.