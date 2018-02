França e Rússia criam conselho de Segurança Os ministros das Relações Exteriores da França e da Rússia anunciaram a formação de um conselho conjunto de Segurança nesta segunda-feira, e criaram uma frente unida em dois importantes temas internacionais - o conflito do Oriente Médio e o futuro do Iraque - sublinhando suas diferenças políticas em relação aos Estados Unidos. O ministro russo das Relações Exteriores, Igor Ivanov, e sua colega francesa, Dominique de Villepin, que acabou de voltar de uma viagem pelo Oriente Médio, encontraram-se em Moscou poucos dias antes de o presidente francês, Jacques Chirac, iniciar uma visita à Rússia. Chirac deve se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, no porto de Sochi, no Mar Negro, entre os dias 19 e 20 de julho. O novo conselho franco-russo de cooperação em Segurança planeja reuniões regulares dos ministros das Relações Exteriores e da Defesa, de ambos os países - a primeira delas deve acontecer no próximo outono (do hemisfério norte), em Paris.