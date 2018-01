França eleva nível de alerta antiterrorismo A França elevou o nível de alerta antiterrorismo de "amarelo" para "laranja" no início da noite, o segundo nível numa escala de quatro cores. O escritório do primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, anunciou que irá colocar mais soldados para patrulhar as instalações de transporte público do país. O governo francês elevou o alerta depois que a polícia espanhola encontrou um furgão com detonadores e uma fita de áudio com uma voz em árabe recitando versos do Corão. Logo após a anúncio do governo da Espanha, a rede norte-americana de TV Fox News informou que o grupo terrorista Al-Qaeda assumiu a autoria dos ataques. Leia mais Al Qaeda assume atentados em Madri, diz TV dos EUA Polícia de Madrid encontra pistas envolvendo árabes "Vi o horror", diz testemunha dos atentados em Madri 11 de março vira dia das vítimas do terrorismo na Europa Atentados derrubam bolsas européias; Madri cai 2,18% ETA não cometeu atentados, garante político basco Jornais espanhóis abrem acesso via Web para noticiar atentado Lula envia mensagem de condolências ao rei Juan Carlos ONU e papa condenam atentado em Madri Já são 186 os mortos em Madri. Número pode crescer Jornal espanhol compara atentados de hoje a 11 de setembro Partidos espanhóis encerram campanha política Governo da Espanha monta central de informações Ministro acusa ETA por atentados que mataram 173 em Madri