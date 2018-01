França eleva seu nível de alerta de segurança A França elevará a partir desta segunda-feira o nível de alerta de segurança em função das festividades de fim de ano e "o ambiente internacional", anunciaram autoridades num comunicado. "O primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin decidiu, com a aprovação do presidente (Jacques Chirac), aumentar o nível de alerta do amarelo para o laranja", dizia o comunicado. Pelo Vigipirate - sistema de alerta terrorista dividido em quatro passos - a França passará do nível amarelo (o mais baixo nessa escala) para a classificação seguinte, a laranja. O alerta laranja significa que a possibilidade de um atentado terrorista é plausível e indica a presença de policiamento em locais públicos como estações de trem, aeroportos e portos. Nesse tipo de alerta, a polícia também realiza revista das pessoas que estão nesses lugares. As entradas das lojas de departamento, que agora começam a se encher de clientes por causa da proximidade do Natal, também serão beneficiadas pelas inspeções policiais. "Mesmo que nenhuma medida precisa tenha sido identificada até o momento, o ambiente internacional e a necessidade de precauções antes dos feriados de fim de ano fazem-nos reforçar as medidas de vigilância e proteção necessárias", explica o comunicado.