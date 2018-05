França emite primeira multa a mulher devido a uso de véu islâmico

PARIS - A mulher de 27 anos foi parada na noite da segunda-feira, 11, em um shopping center localizado em Les Mureaux, subúrbio distante cerca de 39 km do centro de Paris.

Veja também:

Chacra: Com burca ou sem, muçulmanos, como Zidane, já são franceses

A polícia entregou à mulher, que usava um véu islâmico, um bilhete para pagamento de uma multa de 150 euros (cerca de R$ 343) ou para a matrícula em aulas de cidadania no prazo de um mês.

Já na manhã desta terça-feira, 12, outra mulher cujo rosto estava totalmente coberto por um véu foi interpelada por policiais em uma rua do subúrbio parisiense de Saint-Denis.

Levada a uma delegacia, ela foi somente notificada por escrito.

Polêmica

A França é o primeiro país europeu a banir o uso público dos véus. Segundo a nova lei, qualquer mulher - francesa ou estrangeira - que andar nas vias públicas ou parques usando vestimentas islâmicas como niqab (que cobre o rosto, deixando apenas os olhos à mostra) ou burqa (que cobre tudo, deixando uma tela sobre os olhos) pode ser parada pela polícia e multada.

Já as pessoas que forçarem uma mulher a usar o véu correm o risco de pagar uma multa ainda maior, além de pegar até dois anos de prisão.

O governo francês alega que os véus vão contra os princípios que guiam a vida em sociedade, além de relegar as mulheres a um status inferior, incompatível com as noções francesas de igualdade.

Muitos muçulmanos e diferentes ativistas criticaram a medida, embora a lei não faça uma menção específica a vestimentas islâmicas ou de qualquer outra fé.

Mais cedo na segunda-feira, duas mulheres usando véus foram rapidamente detidas. A polícia alega que o motivo da detenção foi o fato de elas participarem de um protesto não-autorizado.

As orientações adotadas pela polícia indicam que as mulheres não devem ser obrigadas a remover os véus na rua. Se necessário, os agentes devem escoltá-las até uma delegacia, onde elas deverão descobrir seus rostos para identificação.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.