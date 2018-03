França enviará aviões para inspeções no Iraque Dois aviões de vigilância Mirage IV franceses partiram nesta sexta-feira rumo ao Oriente Médio, para auxiliar os inspetores de armas da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque, como parte dos esforços da França para reforçar as inspeções e, assim, evitar uma guerra. Os jatos, dotados de câmeras sofisticadas, partiram da base aérea de Istres, no sul da França, por volta das 8h30 locais, acompanhados por duas aeronaves de abastecimento. Um porta-voz do Ministério da Defesa da França disse que os aviões teriam como destino bases militares na Arábia Saudita. Depois de chegar ao Golfo Pérsico, as aeronaves estariam prontas para iniciar as missões de reconhecimento a qualquer momento, de acordo com as ordens de Hans Blix e Mohamed el-Baradei, os chefes dos inspetores de armas da ONU.