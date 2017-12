França enviará mais 700 soldados à Costa do Marfim A França vai enviar cerca de 700 soldados à Costa do Marfim para se juntarem aos 4 mil militares do país que já estão na região atuando pela força de paz da ONU. A medida, que vai reforçar a segurança dos 15 mil franceses que vivem por lá, é decorrência dos incidentes que envolvem os dois países desde sábado. Laurent Gbagbo, presidente marfinense, ordenou um ataque na cidade de Bouake que resultou na morte de nove franceses e um americano. Como resposta, imediatamente o país europeu realizou uma ofensiva com caças Mirage por meio da qual destruiu dois aviões Sukhoi 25 e cinco helicópteros militares marfinenses envolvidos no ataque. A mensagem de "boas-vindas" dos marfinenses aos novos soldados franceses foi clara: "a Costa do Marfim será o Vietnã da França", afirmou Mamadou Coulibaly, presidente da Assembléia Nacional do país. Ele disse esperar "uma guerra longa e difícil" e acusou a França de se comportar "como força de ocupação". Dirigentes marfinenses dizem que a ofensiva contra suas aeronaves causou a morte de 30 pessoas e ferimentos em cerca de 100. Os franceses, que não reconhecem esse número, contaram com o aval do Conselho Segurança das Nações Unidas e de aliados para a ação.