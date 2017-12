França enviará metade dos soldados à Finul até o dia 15 A França enviará a metade dos 1.600 soldados prometidos para reforçar a Força Interina da ONU no Líbano (Finul) até o próximo dia 15, informou nesta terça-feira o Ministério da Defesa Francês. Um batalhão de 900 homens e de carros de combate Leclerc, procedentes sobretudo da segunda brigada blindada de Orleans, viajará por via marítima até o sul do Líbano para reforçar a força de interposição da ONU. O contingente será composto por uma unidade de comando, duas companhias de infantaria mecanizada, um esquadrão de carros de combate Leclerc, um grupo de artilharia terrestre, um regimento de artilharia marinha, uma seção de defesa antiaérea terra-ar de curta distância, um radar Cobra e uma unidade de apoio logístico, acrescenta a nota. O envio destas tropas corresponde ao contingente anunciado na quinta-feira passada pelo presidente francês, Jacques Chirac, que se comprometeu a enviar 1.600 homens para reforçar a Finul em cumprimento da resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. A França, que antes do início da crise entre Israel e a milícia xiita libanesa do Hezbollah contava com 200 soldados na Finul, enviou de urgência na semana passada outros 200 para ajudar no posicionamento do Exército libanês no sul do país.