França enviará tropas ao Afeganistão Em um sinal de reconciliação, o presidente Jacques Chirac informou ao presidente americano, George W. Bush, durante um encontro entre os dois líderes em Evian, que a França enviará forças especiais ao Afeganistão, onde atuarão em conjunto com as dos EUA. "A decisão do presidente sobre o envio das forças especiais responde ao desejo dos EUA e também da França de participar na estabilização do Afeganistão", disse a porta-voz de Chirac, Catherine Colonna. Ela não especificou o número de efetivos, mas disse que são forças distintas dos militares franceses que participam da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf) e dos que estão envolvidos na formação do Exército afegão. O Afeganistão foi um dos temas discutidos por Chirac e Bush em sua conversação "muito boa, útil, positiva e cordial", marcada pela "vontade de trabalhar juntos", indicou o governo francês. As relações entre França e EUA estiveram estremecidas após o governo francês opor-se firmemente à Guerra no Iraque.