França estuda cooperação com os EUA O ministro da Defesa da França, Alain Richard, disse hoje que está discutindo com os Estados Unidos como as forças francesas podem participar do ataque contra o Afeganistão e a rede de terroristas de Osama bin Laden. Em entrevista à Rádio Europe-1, Richard disse que a França pode oferecer "recursos diferentes, que podem ser forças especiais, suporte para as aeronaves e suporte naval. O ministro disse que uma decisão será feita em alguns dias.