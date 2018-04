França: extrema direita avança nas eleições municipais Os partidos de esquerda e centro-esquerda obtiveram 43% dos votos no primeiro turno das eleições municipais francesas, neste domingo, enquanto a Frente Nacional, de extrema direita, teve 7%, de acordo com pesquisa de boca de urna do instituto BVA. Em comparação com as eleições municipais anteriores, em 2008, a esquerda teve uma queda de 5 pontos porcentuais, enquanto a Frente Nacional viu seu número de votos multiplicar-se por seis.