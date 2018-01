França gasta US$ 10 bilhões em mísseis nucleares O governo francês anunciou uma encomenda de US$ 4 bilhões em mísseis nucleares da Corporação Européia de Defesa, Espaço e Aeronáutica. O governo francês já havia investido US$ 6,7 bilhões no desenvolvimento do míssil M51, projetado para substituir os M45 atualmente usados em submarinos franceses. Nota do Ministério da Defesa não especifica o número de mísseis de nova geração encomendados, mas afirma que as novas armas oferecerão maior alcance e mais precisão do que os M45, e entrarão em serviço em 2010.