França: Hollande amplia vantagem sobre Sarkozy

PARIS - O candidato socialista à presidência da França, François Hollande, aumentou sua vantagem na disputa contra o atual presidente, Nicolas Sarkozy, segundo uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira,1, pela Ifop/Fiducial.

Hollande aparece com 31% das intenções de voto no primeiro turno, contra 24,5% de Sarkozy. A pesquisa ouviu 1.387 eleitores entre domingo e segunda-feira. O desempenho de Hollande subiu três pontos porcentuais em relação à sondagem realizada no último dia 14. Já Sarkozy avançou apenas 0,5 ponto porcentual.

As eleições presidenciais na França vão ser realizadas no fim de abril. Se nenhum candidato alcançar 50% dos votos, um segundo turno será disputado em maio. Segundo a pesquisa da Ifop/Fiducial, no caso de um segundo turno o desempenho de Hollande aumentou para 58%, enquanto Sarkozy caiu para 42%.

As informações são da Dow Jones.