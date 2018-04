França: Hollande confirma Manuel Valls como premiê O presidente da França, François Hollande, confirmou nesta segunda-feira que Manuel Valls será o novo primeiro-ministro do país, substituindo Jean-Marc Ayrault, que renunciou nesta segunda-feira. Em discurso em rede nacional de televisão, Hollande afirmou que Valls, que era ministro do Interior do país, irá liderar "um governo combativo".