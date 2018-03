França: Hollande diz no Var que segurança é obrigação O presidente francês François Hollande prometeu reprimir as pessoas que provocaram tumultos na cidade de Amiens, no norte da França, que deixaram policiais feridos e danificaram prédios nesta terça-feira. "O Estado tomará as medidas necessárias para combater estes atos violentos", declarou Hollande, após os tumultos num bairro de trabalhadores que deixaram 17 policiais feridos, incendiaram uma escola e destruíram um shopping center. Em visita a uma delegacia de polícia no departamento do Var, na Provença (sul), Hollande disse que a segurança não é uma prioridade, mas uma "obrigação" do Estado.