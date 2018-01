França homenageia heróis do "Outro Dia D" A França homenageou neste domingo os vetereanos de mais de 20 países que arriscaram ou deram suas vidas há 60 anos em um quase esquecido desembarque em suas praias do sul para romper a barreira nazista. O governo francês agradeceu aos rotineiramente esquecidos soldados de suas ex-colônias na África. O rei Mohammed VI do Marrocos, 13 chefes de Estado africanos e representantes de outros oito países estavam ao lado presidente da França, Jacques Chirac, a bordo de um avião de carreira francês para prestar um tributo tardio a seus compatriotas que ajudaram a mudar o rumo da Segunda Guerra Mundial. O presidente francês concedeu a ordem da Legião de Honra a 21 veteranos cujos países contribuíram com a Operação Dragão, realizada em 15 de agosto de 1944. Ofuscada pela invasão da Normandia, dois meses e meio antes, o desembarque na Riviera Francesa muitas vezes foi citado pelos livros de história como o "Outro Dia D".