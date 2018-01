França indignada com acusações de anti-semitismo Mais uma guerra, mas uma guerra um pouco estranha, pois envolve um conflito entre judeus dos dois lados do Atlântico - os da França e os dos EUA. O pretexto: o Festival de Cannes. Há uma semana, a revista American Variety (revista dos profissionais do cinema), publicou um anúncio do Congresso Judaico Americano para dissuadir os viajantes judeus de irem a Cannes. A fim de ser bem claro, o CJA comparava, no caso dos judeus, a França de 2002 à de 1942. (Em 1942, a França sofria a ocupação nazista e o vergonhoso governo colaboracionista do marechal Pétain aplicava com entusiasmo as leis raciais decretadas por Hitler, o que se traduziu na deportação e morte nos fornos crematórios de muitos judeus franceses.) O comunicado do CJA foi recebido na França com indignação. Três judeus franceses responderam secamente a ele. Um deles é Claude Lanzmann, autor do filme comovente sobre a Shoah (Holocausto). Não existe comparação alguma entre 1942 e 2002, dizem esses três judeus franceses. "Em 1942, o anti-semitismo era um anti-semitismo de Estado". Ninguém pode dizer o mesmo de 2002. Pelo contrário: o presidente Jacques Chirac, bem como seus inimigos, os socialistas, não perdem oportunidade de condenar o anti-semitismo. É verdade que constatamos às vezes atos repugnantes de anti-semitismo - sinagogas incendiadas, cemitérios profanados, pichações, etc. Mas quando esses atos acontecem, são denunciados pela imprensa e, com freqüência, pelos políticos. O grito de alarme lançado pelo CJA é inconsistente pelo fato de ser excessivo. Se quisermos compreendê-lo, teremos provavelmente que ligá-lo à situação do Oriente Médio. É incontestável, de fato, que a França, desde o general De Gaulle, vem demonstrando mais compreensão pela luta dos palestinos que pela dos israelenses, ao contrário dos Estados Unidos. Os dirigentes israelenses toleram muito mal os esforços feitos pela França para "manter a balança equilibrada" entre judeus e árabes. Faz seis meses que Jerusalém multiplica as recriminações contra a França. Em 6 de janeiro, Michael Melchior, vice-ministro dos Assuntos Estrangeiros, declarou: "A França é o pior dos países ocidentais em matéria de anti-semitismo." Algumas semanas depois, o próprio Ariel Sharon reforçou a crítica: ele antevia uma "perigosíssima onda de anti-semitismo na França". Em 10 de abril, o governo israelense rogava aos judeus da França que emigrassem para Israel, e considerava essa partida como uma "exigência imediata". O Vice-Ministro do Interior, Elie Yishai lançou categoricamente um apelo aos judeus franceses: "Devem fazer as malas e imigrar para Israel." Tais exageros são ridículos. Isso não impede, porém, que a França fique vigilante. De fato, dois perigos rondam a comunidade judaica na França. O primeiro é que, se os atos anti-semitas violentos, se o discurso ignóbil do racista Jean-Marie Le Pen, repugnam a burguesia francesa (mesmo a burguesia de direita), não deixa de ser verdade que um anti-semitismo difuso, vergonhoso, rasteiro é sentido até nos partidos que se opõem a Le Pen. O segundo perigo é a presença na França de uma enorme comunidade magrebiana (argelina, marroquina, tunisiana), que compartilha evidentemente dos sofrimentos do povo palestino (bombardeios, humilhações, etc.) Nos imigrantes de origem árabe, o anti-semitismo se manifesta de forma cada vez mais violenta e impudente. É portanto real que, se os alarmes do CJA são exagerados, a situação é porém delicada e o anti-semitismo merece ser vigiado. Mas não é certamente comparando os SS de Hitler e os franceses de 2002, como faz a entidade judaica, que se contribuirá para manter afastado esse abominável flagelo.