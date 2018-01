França já especula sobre substituto de Jospin Às vésperas das eleições de domingo, a classe política francesa já se interessa pelo cenário mais provável de segunda-feira, quando o presidente Jacques Chirac, depois de ter confirmada sua reeleição, deve designar imediatamente um novo primeiro-ministro, tão logo o atual, Lionel Jospin, entregue sua carta de demissão, como prometeu na noite do primeiro turno. Até agora, Chirac tem dito que não tem o nome do sucessor de Jospin nem "in pectoris", pois ele depende do sinal que receberá das urnas. Se ele for favorecido pelos votos da esquerda o nome será um, mas se sua eleição, praticamente certa, for produto unicamente dos votos da direita clássica, o nome será outro. A terceira alternativa será a designação de um primeiro-ministro provisório, incumbido de conduzir o governo até o final do processo das eleições legislativas de junho. O presidente confirmou que pretende engajar-se pessoalmente na campanha das eleições legislativas - 9 e 16 de junho -, lembrando que será preciso que os franceses sejam coerentes no seu voto e acrescentando: "Vou participar para obter uma maioria que possa sustentar minha ação". O presidente, que deve ser reeleito, disse que as primeiras decisões do novo governo serão imediatas e na área da segurança, devendo designar um ministro responsável que terá meios apropriados para combater com mais eficiência os grupos mafiosos. Outra prioridade, segundo Chirac, serão medidas na área do emprego, principalmente para os jovens, além da redução da carga tributária, como, por exemplo, a diminuição em 5% do imposto sobre a renda ainda neste ano. Ele voltou a solicitar o voto dos eleitores de esquerda. Três ou quatro nomes têm circulado com insistência como provável primeiro-ministro. O de Nicolas Sarkozy, atual prefeito de Neuilly, um bairro chique nas portas de Paris, é o favorito. A imensa mobilização anti-Le Pen do 1º de Maio, organizada principalmente pelas centrais sindicais e os partidos de esquerda, mudou um pouco esse quadro, na medida em que essas manifestações se transformaram num dos parâmetros que o presidente terá de levar em conta nessa escolha. Afinal, ele pode ser o centro de um plebiscito pelo eleitorado de direita e de esquerda, ambos interessados rejeitar Le Pen. No caso de uma votação significativa - 80% dos votos -, Chirac dificilmente nomeará um candidato fortemente marcado à direita, caso de Sarkozy. Seu nome contribuiria para interromper a abertura para setores que estão recomendando o voto Chirac. Nesta hipótese, os nomes mais citados seriam os de François Fillon, deputado do Refundação pela República, e Philippe Douste Blazy, prefeito de Toulouse, ambos com posição mais ao centro, defendendo que a linha política seja uma síntese liberal, social e humanista. No caso de uma má transferência dos votos dos socialistas para Chirac (os comunistas e verdes são mais disciplinados), o presidente vai sentir-se mais à vontade para montar um governo com o espírito da direita clássica, onde a presença de Sarkozy será mais bem recebida. Outra hipótese muito provável é a designação de um primeiro-ministro provisório que permanecerá até as eleições legislativas de junho, quando uma maioria parlamentar sairá das urnas. Neste caso, o nome do diretor de campanha de Chirac, o deputado Antonio Rufenach, é o mais citado nos meios políticos. Quase todos os cenários estão previstos, menos um, o de uma eventual vitória de Le Pen, o que provocaria um novo terremoto, ainda maior do que o ocorrido em 21 de abril.