França lança intenso bombardeio contra posições do Estado Islâmico na Síria

PARIS - Jatos franceses lançaram neste domingo os mais intensos ataques contra posições de insurgentes na Síria desde que a França se uniu à coalizão que combate posições do Estado Islâmico nesse país, revelaram fontes oficiais de Paris.

Os ataques se concentravam principalmente na área de Raqqa, no norte da Síria, importante reduto do grupo terrorista acusado de ser o responsável pelos ataques de sexta-feira, que causaram a morte de 132 pessoas em Paris. Raqqa foi declarada há meses como capital do califado que o Estado Islâmico planeja instalar na região. / NYT