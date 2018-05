França lança operação contra imigrantes ilegais

Segundo a polícia, os imigrantes detidos terão a possibilidade de voltar gratuitamente a seus países de origem. Muitos cruzaram o Mediterrâneo em pequenos barcos, correndo risco de vida. "Se não aceitarem, serão julgados e podem ser forçados a embarcar de volta", disse um assessor da polícia francesa.

Centenas de imigrantes da Tunísia que chegaram de barco à Itália têm tentado cruzar a fronteira com a França. Paris, porém, exige que cada um prove que tem uma renda mensal de 2 mil euros para autorizar a entrada, o que significa, na prática, um fechamento da fronteira.

Os que conseguiram furar o bloqueio já se deram conta de como a vida será difícil. Em Nice, muitos imigrantes recebem comida e roupas de ONGs de defesa dos direitos humanos, mas nem todos conseguem lugar para dormir. Uma praça no centro de Nice transformou-se em dormitório dos imigrantes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.