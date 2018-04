França minimiza efeito do embargo do petróleo do Irã O Ministério das Relações Exteriores francês minimizou a decisão do Irã de parar as exportações de petróleo para a França, parte do aumento das tensões entre a república islâmica e o Ocidente sobre as ambições nucleares de Teerã. O ministério afirmou que a decisão tem impacto reduzido, uma vez que as empresas de petróleo francesas já suspenderam as compras de petróleo iraniano por causa das sanções aprovadas pela União Europeia no mês passado - que tem como alvo os ativos do Banco Central do Irã e se destinam ao embargo às importações do Irã pelo bloco em julho.