França multa primeira mulher por violar proibição de véu

A mulher, de 27 anos, foi abordada pela polícia em um estacionamento de um centro de compras na cidade de Mureaux. Ela recebeu uma multa que a obriga a pagar 150 euros (US$ 216) e pode ter de participar de aulas de cidadania. O incidente ocorreu ontem, dia em que entrou em vigor a proibição do véu na França.

Outra mulher em outro subúrbio de Paris foi detida hoje por usar véu. A mulher, de 35 anos, foi levada à delegacia policial de Saint-Denis, em Paris, onde foi informada sobre a lei, mas foi liberada apenas com uma advertência, segundo a polícia.

Ainda que os véus integrais - a burca e o niqab, proibidos pela nova lei - sejam muito raros na França, muitos entre os 5 milhões de muçulmanos no país consideram a proibição uma afronta. O islamismo é a segunda religião mais popular da França, atrás do catolicismo.

A proibição também foi criticada pelo governo do Irã e por ativistas na Jordânia. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, diz que os véus aprisionam as mulheres e apoiou a proibição, para ressaltar os valores franceses de igualdade e secularismo. O governo calcula que cerca de 2 mil mulheres na França usem o véu agora proibido. Algumas poucas disseram que pretendem desafiar a lei. As informações são da Associated Press.