França não armará rebeldes da Líbia

PARIS - A França não planeja armar os rebeldes da Líbia, embora as autoridades francesas não se oponham à estratégia, informou nesta quarta-feira, 13, uma fonte do gabinete presidencial de Nicolas Sarkozy.

A fonte, que esteve nas reuniões bilaterais entre o presidente francês e o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, disse que a França não acredita que a resolução 1973 da Organização das Nações Unidas (ONU) proíbe governos estrangeiros de fornecer armamentos aos rebeldes que lutam contra o regime do ditador Muamar Kadafi, embora não houvesse razões para fazê-lo agora.

"Não vamos armá-los. E os britânicos também, até onde sabemos. É uma decisão que tomamos, mas isso não quer dizer que sejamos opositores dessa ideia", disse a fonte, que pediu anonimato. "Isso não parece necessário porque o Conselho Nacional Provisório não enfrenta problemas para encontrar as armas que precisam", disse, citando o órgão criado pelos rebeldes para administrar as áreas tomadas de Kadafi.

A França e o Reino Unido, as duas maiores potências militares da Europa Ocidental, são responsáveis pela maior parte dos ataques aéreos contra as forças de Kadafi. A ONU aprovou uma intervenção na Líbia para que os civis fossem protegidos. Atualmente, as operações são comandadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A revolta contra Kadafi começou há pouco menos de dois meses, inspirada nos levantes que derrubaram ditaduras no Egito e na Tunísia. O ditador, que está há 41 anos no poder, recusa-se a negociar e prometeu "lutar até o fim", embora também seja pressionado pela comunidade internacional a renunciar.