França 'não descarta' criação de estado palestino

Kouchner disse ainda que a União Europeia, como maior doadora da Autoridade Palestina, deveria ter um papel mais relevante no processo de paz no Oriente Médio. O francês, acompanhado do ministro espanhol das Relações Exteriores, Miguel Angel Moratinos, iria se reunir hoje com autoridades israelenses no início de uma visita de dois dias à região.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse neste fim de semana que consideraria alternativas, como apelar ao CS, se travarem as negociações sobre os assentamentos israelenses em território palestino. As informações são da Dow Jones.