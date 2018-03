França não muda posição sobre proteção à Turquia A França não mudou sua posição em relação à proteção preventiva à Turquia, mesmo diante da apresentação de proposta alternativa na reunião desta manhã pelo secretário-geral da Otan. "Com relação a esse assunto, queremos deixar claro duas coisas: primeiro, nossa solidariedade com a Turquia é total; segundo, sobre nossa posição política em relação à crise no Iraque, baseada na resolução 1441. Não podemos, por meio de uma decisão da OTAN, dar apoio em princípio à intervenção militar no Iraque e, portanto, precipitar as decisões do Conselho de Segurança", explicou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da França.