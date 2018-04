França nega envolvimento de tropas em combates no Chade

As autoridades francesas negaram nesta sexta-feira, 8, que suas tropas tenham participado ao lado do Exército do presidente chadiano, Idriss Déby, nos combates contra os rebeldes que, na semana passada, lançaram uma ofensiva para tentar derrubar o regime em vigor no Chade. Veja também: Entenda o conflito entre governo e rebeldes O jornal La Croix diz na edição desta sexta que oficiais franceses coordenaram o ataque lançado no dia 1 de fevereiro pelo Exército chadiano contra um grupo de rebeldes em Massaguet, a 50 quilômetros da capital, que acabou fracassando. O chefe do Estado-Maior chadiano morreu no ataque, combatentes da etnia de Déby desertaram e o presidente foi obrigado a retornar para Ndjamena, informa o jornal. O La Croix também afirma que, no dia seguinte, elementos das forças especiais francesas se envolveram nos combates em Ndjamena. Um porta-voz do ministro da Defesa e a secretária de Estado de Direitos Humanos, Rama Yade, negaram que membros das forças militares francesas tenham participado nos combates. Eles indicaram que os soldados da França realizaram operações de proteção e retirada de cidadãos franceses e de outras nacionalidades. Entrevistada pela emissora RTL, Yade lembrou que, desde "o começo dos acontecimentos" até agora, 934 pessoas foram retiradas, das quais 515 são francesas.