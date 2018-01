França nega ligação entre passageiro de vôo e terroristas Investigadores franceses não encontraram evidências de que um passageiro que falhou em se apresentar para um vôo com destino aos EUA fosse um ativista treinado no Afeganistão e armado com uma bomba, diz a polícia. A ABC News havia informado nesta semana que um homem ligado à Al-Qaeda havia deixado de se apresentar para um vôo de Paris a Los Angeles na véspera de Natal, em um dos seis vôos da Air France cancelado por temores de terrorismo. A ABC disse que o passageiro portava passaporte francês, teria sido treinado no Afeganistão e talvez estivesse carregando uma bomba capaz de evadir a segurança aeroportuária. Mas a polícia francesa disse que não há razões para acreditar que um terrorista esteja à solta. Antes, o ministro da Justiça francês havia informado que o passageiro faltoso era procurado.