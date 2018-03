França nega plano para desarmar Iraque Autoridades francesas desmentiram hoje a existência de um plano para o desarme pacífico do Iraque. Segundo fontes alemãs, Berlim e Paris iriam apresentar o plano dentro de alguns dias ao Conselho de Segurança da ONU. "Não há um plano secreto franco-alemão para o desarme do Iraque", disse o porta-voz do ministro das Relações Exteriores francês, Bernad Valero.