França nega status de prisioneiro de guerra a Noriega A França rejeitou hoje a exigência do ex-ditador do Panamá Manuel Noriega de ser tratado como prisioneiro de guerra enquanto aguarda seu julgamento em Paris, por acusações de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. "O senhor Noriega não tem status de prisioneiro de guerra. Ele é acusado em nosso território por desrespeitar a lei num período que não compreende o curso de seu serviço militar", disse o porta-voz do Ministério da Justiça, Guillaume Didier, à agência France Presse.