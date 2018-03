França pagará pescadores para caça ao tubarão A França disse que pagará pescadores para que matem tubarões cabeça-chata nas águas ao largo da ilha Réunion, no Oceano Índico, após um forte aumento no número de ataques dos tubarões e na morte de um surfista na semana passada. O jovem de 22 anos teve uma perna devorada por um tubarão e não resistiu aos ferimentos. As autoridades francesas descreveram como sem precedentes os incentivos para que os tubarões sejam mortos. A soma ainda não foi divulgada, mas os franceses dizem que pagarão por quilo de carne de tubarão que for entregue.