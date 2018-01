França pede a EUA mais critério no uso da força O ministro das Relações Exteriores da França, Hubert Vedrine, afirmou em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal Libération, que os Estados Unidos precisam usar sua força "com mais responsabilidade". Ele também pediu a Washington que adote "uma atitude diferente" e que se comprometa mais com seus aliados. "O debate é legítimo", disse Vedrine. "Espero que ele contribua para convencer os Estados Unidos a usarem suas forças com mais responsabilidade e darem mais atenção a seus aliados e parceiros". Os aliados europeus recentemente deixaram claro seu descontentamento com algumas políticas norte-americanas, particularmente o fato de o presidente George W. Bush ter classificado Irã, Iraque e Coréia do Norte como "eixo do mal", em sua luta contra o terrorismo. Chanceleres da União Européia também criticam a postura dos EUA em relação ao processo de paz no Oriente Médio.