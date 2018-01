França pede fim de ataques ao Iraque "Basta com os bombardeios e basta com o embargo." Foi este o pedido que a França reiterou hoje ao governo dos Estados Unidos, exigindo mais uma vez a "revisão" da política norte-americana com relação ao Iraque. O governo francês considera que os bombardeios anglo-americanos de sexta-feira contra a periferia de Bagdá "não têm base legal na lei internacional". "O novo governo dos Estados Unidos nos informou que está pensando em uma nova política no que se refere ao Iraque, que seja menos dura com a população e tenha como objetivo a segurança. No entanto, isso não é o que está ocorrendo no momento", afirmou o ministro francês de Relações Exteriores, Hubert Vedrine, em entrevista a uma emissora de televisão local.