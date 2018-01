França pede reunião urgente de ministros da UE A França pediu, hoje, uma reunião urgente dos ministros de Relações Exteriores da União Européia, dizendo que é crucial para a comunidade européia reagir aos ataques contra Madri com vigilância e união. ?É essencial que nos reagrupemos e ajamos coordenadamente; é isto que a Europa deve fazer?, disse o ministro francês das Relações Exteriores, Dominique de Villepin, à rádio RTL, em meio a preocupações crescentes com que os atentados em Madri, que mataram 200 pessoas, sejam obra de extremistas muçulmanos. A convocação de Villepin para uma reunião de emergência dá-se um dia depois que a Alemanha pediu uma reunião das autoridades da segurança dos 15 países que compõem a EU. ?Há iniciativas que devem ser tomadas por uma reunião de ministros do Interior, que pode coordenar esses esforços?, disse Villepin. ?As mesmas iniciativas devem ser tomadas a nível dos ministros de Relações Exteriores e é por isso que propusemos uma reunião excepcional.? O ministro do Interior da Alemanha, Otto Schily, pediu ontem ao primeiro-ministro irlandês, Bertie Ahern, atual presidente da EU, a convocação de uma reunião de ministros do Interior ?o mais rápido possível?, de preferência esta semana. Enquanto isso, a França reforçou o esquema de segurança em aeroportos, estações de trem e outros locais considerados sensíveis. Segundo Villepin, nenhum país pode-se considerar a salvo do terrorismo. ?Precisamos estar mobilizados?, disse. ?A vigilância é essencial.?